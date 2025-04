Un posto al sole | tensioni ai Cantieri Flegrei tra Gagliotti e Ferri dopo la conferenza stampa

Un posto al sole si prepara a svelare nuovi sviluppi di grande rilievo nella puntata prevista per lunedì 5 maggio alle 20:50 su Rai 3. L'acume di Marina Giordano si dimostrerà infallibile nel cogliere le dinamiche che si stanno delineando all'interno dei Cantieri Flegrei. L'ingresso di Gennaro Gagliotti come socio nell'azienda navale si rivelerà fonte di tensioni.

