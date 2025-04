Risultati Serie A maturano due vittorie! Strefezza salva il Como Pulisic e Gimenez lanciano il Milan I resoconti

Risultati Serie A, sono appena finite le due partite in contemporanea alle 12:30: in programma c'erano Venezia Milan e Como Genoa! Ecco i Risultati

Sono da poco finite le partite 12:30, che mettevano due partite in programma: Venezia Milan e Como Genoa. Queste due gare in contemporanea, valevoli per la 33^ giornata di Serie A, si sono chiuse coi seguenti Risultati.

La sfida del Penzo ha visto vincere i rossoneri grazie ai gol di Christian Pulisic dopo i primi 5 minuti del primo tempo e alla rete di Santiago Gimenez sul finire della partita. In attesa della sfida che metterà di fronte il Monza alla Juve, i rossoneri salgono a cinque punti dai bianconeri in lotta per la Champions. 

Quattro giri di lancette dopo l'inizio del secondo tempo è Gabriel Strefezza a battere il Genoa. Il suo gol salva aritmeticamente il Como.

