Ancelotti condannato Rudiger perde la testa | Real choc

Ancelotti è a un passo dall'addio al Real Madrid, ma dopo il terzo ko su 3 gare in stagione contro il Barcellona, che si è aggiudicato la Coppa del Re vincendo 3-2 ai supplementari, i Blancos sono alle prese con una colossale crisi di nervi che potrebbe condizionare parecchio anche il futuro di questa e della prossima stagione. La beffarda finale di Siviglia ha infatti avuto una coda polemica infuocata tanto quanto la vigilia. Il Real aveva minacciato di non giocare per protesta contro l'arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, con cui c'erano stati precedenti turbolenti. Il direttore di gara, in conferenza stampa, è addirittura scoppiato a piangere. In campo, però, nessuna pietà: ha espulso infatti Antonio Rudiger, il difensore tedesco delle merengues che gli avrebbe addirittura tirato una monetina, urlando improperi a piena voce. Liberoquotidiano.it - Ancelotti condannato, Rudiger perde la testa: Real choc Leggi su Liberoquotidiano.it "Come ho detto, posso continuare, posso smettere, sarà un argomento per le prossime settimane". Carloè a un passo dall'addio alMadrid, ma dopo il terzo ko su 3 gare in stagione contro il Barcellona, che si è aggiudicato la Coppa del Re vincendo 3-2 ai supplementari, i Blancos sono alle prese con una colossale crisi di nervi che potrebbe condizionare parecchio anche il futuro di questa e della prossima stagione. La beffarda finale di Siviglia ha infatti avuto una coda polemica infuocata tanto quanto la vigilia. Ilaveva minacciato di non giocare per procontro l'arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, con cui c'erano stati precedenti turbolenti. Il direttore di gara, in conferenza stampa, è addirittura scoppiato a piangere. In campo, però, nessuna pietà: ha espulso infatti Antonio, il difensore tedesco delle merengues che gli avrebbe addirittura tirato una monetina, urlando improperi a piena voce.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancelotti respinge la richiesta di “1%” di Guardiola mentre Rudiger ritorna - 2025-02-18 16:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il boss del Real Madrid Carlo Ancelotti ha respinto l’affermazione di Pep Guardiola secondo cui il Manchester City ha solo l’uno per cento di raggiungere gli ultimi 16 della Champions League. Guardiola è stato downbeat nel fine settimana quando gli è stato chiesto di valutare la seconda tappa dei playoff di domani sera al Santiago Bernabeu con Madrid con un vantaggio per 3-2 dopo la prima partita all’Etihad la scorsa settimana. 🔗justcalcio.com

Calciomercato.com – Real Madrid-Real Sociedad 4-4 dopo i tempi supplementari: Rudiger manda Ancelotti in finale di Coppa del Re | Estero - 2025-04-02 00:08:00 Arrivano conferme: Real Madrid-Real Sociedad 4-4 dopo i tempi supplementari: Rudiger manda Ancelotti in finale di Coppa del Re | Estero | Calciomercato.com Home Real Madrid, Endrick ripaga la fiducia di Ancelotti: ancora in goal contro la Real Sociedad in Co… AFP ... 🔗justcalcio.com

Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta) - Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport, con Filippo Maria Ricci, fa il punto sull’addio tra Ancelotti e Real Madrid. Addio consensuale e probabilmente anticipato, tutto dipenderà da un incontro tra il tecnico e Florentino Perez previsto per la prossima settimana. Scrive la Gazzetta: Carlo rischia di perdere il treno brasiliano. 🔗ilnapolista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancelotti condannato, Rudiger perde la testa: Real choc; Il Barcellona beffa il Real: Ancelotti, capolinea a Madrid | .it; È morto Alberto Franceschini, fondò le Brigate Rosse assieme a Curcio e Cagol | .it; Giorgia Meloni, ho saputo che hai una bella figlia...: l'immigrato perde il controllo | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Real Madrid, Koundè fa piangere Ancelotti: finale tesissimo, Rudiger perde la testa. Ma l'Inter può sorridere - Copa del Rey, la finale Barcellona-Real Madrid regala emozioni, spettacolo e tensioni. La squadra di Flick vince ai supplementari, Ancelotti costretto alla resa ... 🔗sport.virgilio.it

Rudiger perde la testa nel Clásico: lancia oggetto all’arbitro, rischia una maxi squalifica - VIDEO - Finale rovente nel Clásico di Copa del Rey: il Real Madrid esplode contro l’arbitro e rimedia tre rossi per proteste, col cartellino sventolato a Lucas Vazquez, Bellingham e Rudiger. Proprio il tedesc ... 🔗informazione.it

Rudiger firma il derby ai rigori e fa fuori l'Atletico Madrid: Ancelotti ai quarti - i rigori premiano la maggior freddezza degli uomini di Ancelotti che decidono la sfida con Rudiger. Per la banda di Simeone fatali gli errori dagli 11 metri di Alvarez (doppio tocco segnalato dal ... 🔗msn.com