Ghisolfi | Adesso conta solo la Roma! Peccato non avere i tifosi

Roma Florent Ghisolfi si focalizza totalmente sui risultati dei giallorossi prima dell’Inter. Le sue parole su Dazn. FUTURO – Ghisolfi ha parlato prima di Inter-Roma: «conta la Roma, la squadra. Dico che abbiamo responsabilità di costruire un club più che una squadra. Dobbiamo garantire ottima organizzazione, credo più nella forza dell’organizzazione che nel resto. Per noi i tifosi sono fondamentali, è un Peccato che i nostri non ci siano in trasferta. Paghiamo e i tifosi pagano per una minoranza, non è giusto. Sono stati con noi fino ad ora, anche oggi saranno al nostro fianco. Ranieri è la persona giusta ma non pensiamo al passato. Abbiamo freschezza, dobbiamo continuare. Negli ultimi momenti di Ranieri come allenatore noi siamo fortunati. Anche il calcio. Spero che faremo il massimo per finire al meglio la stagione». Inter-news.it - Ghisolfi: «Adesso conta solo la Roma! Peccato non avere i tifosi» Leggi su Inter-news.it Il direttore sportivo dellaFlorentsi focalizza totalmente sui risultati dei giallorossi prima dell’Inter. Le sue parole su Dazn. FUTURO –ha parlato prima di Inter-: «la, la squadra. Dico che abbiamo responsabilità di costruire un club più che una squadra. Dobbiamo garantire ottima organizzazione, credo più nella forza dell’organizzazione che nel resto. Per noi isono fondamentali, è unche i nostri non ci siano in trasferta. Paghiamo e ipagano per una minoranza, non è giusto. Sono stati con noi fino ad ora, anche oggi saranno al nostro fianco. Ranieri è la persona giusta ma non pensiamo al passato. Abbiamo freschezza, dobbiamo continuare. Negli ultimi momenti di Ranieri come allenatore noi siamo fortunati. Anche il calcio. Spero che faremo il massimo per finire al meglio la stagione».

