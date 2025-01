Ilgiorno.it - Sostenibilità, territorio e salute: "Così Neutalia punta all’eccellenza"

Il 2024 ha rappresentato per, società che gestisce il termovalorizzatore in funzione nel rione di Borsano, un anno di consolidamento e innovazione, durante il quale sono state realizzate iniziative in grado di tradurre la visione della società in azioni concrete e tangibili. Un traguardo fondamentale e significativo nello scorso anno è stata la ri-assegnazione della qualifica R1 che consente all’impianto di operare in regime di recupero energetico (R1) invece che di smaltimento. Questo riconoscimento, raggiunto grazie agli investimenti effettuati per il revamping dell’impianto e il ripristino efficiente della seconda turbina, conferma l’impegno dinella direzione di una sempre maggior efficienza operativa e gestionale. Nel 2024, infatti, l’impianto ha generato 55.142 MWh di energia elettrica, segnando un incremento del 27,7% sul 2023.