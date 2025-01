Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina palpeggiata, anziano a processo per violenza sessuale: “La molestò nel negozio”

Modena, 28 gennaio 2025 – Si sarebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per palpeggiarla. A distanza di qualche tempo, avrebbe poi rivolto le stesse attenzioni nei confronti di un’altra. In questo caso, però, le indagini sarebbero ancora in corso. E’ iniziato ieri mattina ilnei confronti di un 80enne modenese, accusato diaggravata nei confronti di una. Nel corso dell’udienza preliminare la presunta vittima si è costituita parte civile al; ieri, invece, l’udienza si è aperta con l’ammissione delle prove. L’adolescente era stata sentita in forma protetta – per valutare anche la capacità testimoniale – e ritenuta credibile. I fatti sarebbero avvenuti due anni fa all’interno di una notodi animali della provincia modenese.