Tvplay.it - Pulisic bianconero per 50 milioni, è finita con il Milan

Leggi su Tvplay.it

potrebbe diventare presto un giocatore, con una trattativa da 50e una grande plusvalenza per le casse del. Conceiçao rischia di perderloIl giocatore americano è di certo uno dei più positivi di questa stagione, grazie a gol e prestazioni di livello. La sua assenza per infortunio è sempre coincisa con difficoltà tecniche dei rossoneri. Il mercato potrebbe privare il Diavolo del suo big in avanti.per 50, ècon il(TvPlay – ANSA) Il mercato delè in rapido divenire, tra colpi in entrata e qualche esubero da piazzare. Non sarà semplici accontentare tutte le richieste di Conceiçao, che sta avendo nello spogliatoio gli stessi problemi che ha avuto Fonseca prima di lui (vedi Leao e Theo Hernandez). La priorità del tecnico portoghese è quella di mettere in rosa una punta, visto che rendimento alla mano né Morata né Abraham stanno dando l’apporto necessario in zona gol.