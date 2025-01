Lanazione.it - Partite vista cantiere. Il Comune ammette: "Teloni non previsti"

La copertura della Fiesole starà pure "a cuore all’amministrazione comunale", ma del telone della discordia ancora non v’è traccia. E non ve ne sarà da qui alle prossime settimane. La conferma è arrivata direttamente dell’assessora allo Sport Letizia Perini, rispondendo ieri in consiglio comunale a un question time presentato dal consigliere di minoranza della Lista Schmidt Massimo Sabatini. La riqualificazione, tanto nel come e nel quanto, ha impegnato la giunta Funaro sin dall’insediamento in un dialogo delicatissimo con la Fiorentina, ma la copertura della curva a oscurare i cantieri durante lecasalinghe della Viola non era evidentemente all’ordine del giorno. Poco importa della questione estetica o dei mal di pancia dei tifosi o di chi da casa segue lecon sullo sfondo una battuta di terra dietro ai pali di De Gea.