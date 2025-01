Panorama.it - Morata e Campello: «Ci stiamo dando una seconda possibilità»

È bastato uno scatto — pubblicato in contemporanea sui profili Instagram — per dare conferma alle voci che si stavano rincorrendo nelle ultime ore. Alvaroe Alicesono di nuovo una coppia.A lanciare lo scoop, sarebbe stato il giornalista Javier de Hoyos che, durante il programma Ni que fueramos, avrebbe affermato: «Ho mandato questa voce ad Álvaro perché non volevo dire o scrivere sciocchezze e lui mi ha detto: “Javi, devo dirvi che sì, ciuna”». See on Instagram La storia tra il calciatore spagnolo e l’imprenditrice italiana è iniziata nel 2016, quando si sono conosciuti a Milano durante il periodo in cuigiocava nella Juventus.