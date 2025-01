Ilgiorno.it - Le Ffs centrano il record di puntualità. E per i problemi danno colpa all’Italia

Varese, 28 gennaio 2025 – Mentre in Lombardia, ma forse sarebbe meglio dire in tutta Italia, i treni continuano a rimanere un tasto dolente, tra ritardi ormai cronici e corse cancellate, dall’altra parte del confine le Ffs, Ferrovie federali svizzere, confermano il loro primato diriuscendo addirittura nell’impresa di migliorarsi. Infatti se nel 2023 erano arrivati in perfetto orario il 92,5% dei treni nel 2024 la percentuale è salita al 93,25 dei convogli in transito. "Battaglia” vinta “Soprattutto la Svizzera occidentale e il Ticino sono riusciti a migliorare i propri valori di– scrivono nella loro relazione le Ferrovie federali svizzere –. Nonostante numerosi cantieri, diverse perturbazioni dell’esercizio e sfide legate alle condizioni atmosferiche, la soddisfazione della clientela è rimasta elevata.