Iltempo.it - "L'antisemitismo è un male vivo". L'allarme di Victor Fadlun

, presidente della comunità ebraica di Roma, è in visita al campo di concentramento di Auschwitz a 80 anni dalla sua liberazione. Intervistato da Claudia Conte, il presidente sottolinea l'emergenzapresente nelle società occidentali dopo il 7 ottobre. "Sono passati 80 anni dalla liberazione di questo campo di sterminio - ha detto- Quel giorno i pochi superstiti hanno potuto cominciare un percorso per tornare nella civiltà. In questi 80 anni si è fatto un grande lavoro per cercare di creare una nuova consapevolezza per comprendere quale fosse quest'odio profondo, l', unche ha imperversato nelle nostre società democratiche. Purtroppo dopo il 7 ottobre ci siamo risvegliati con l'amara verità e cioè che l'non è stato per niente espulso dai cuori e dalle menti dei nostri concittadini ma è un, virale che ancora oggi è grandemente presente.