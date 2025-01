L’altra donna il tentato suicidio e il figlio di La Russa | gli ultimi anni di Fedez raccontati da Fabrizio Corona

Leggi su Open.online

Oltre 200mila visualizzazioni in 15 ore, la quarta puntata di Falsissimo, nuovo format disponibile su YouTube a cura di, spopola. Questo perché quello che è considerato il re dei paparazzi racconta una sconcertante verità dietro la favola dorata dei Ferragnez. Tradimenti, malattie, amori struggenti vissuti sul filo di lana, lettere d’addio ed un presuntopochi attimi prima di presentarsi di fronte a milioni di telespettatori. Le verità di, dimostrate da audio piuttosto inequivocabili, da un lato lasciano spiazzati, dall’altro permettono di unire i puntini e provare a capire cosa si cela dietro una serie di comportamenti di. Il campanello d’allarme scatta lo scorso 18 dicembre quando durante Sarà Sanremo, il format per scegliere i sei ragazzi in gara a Sanremo Giovani, Carlo Conti organizza una passerella dei 30 big per svelare i titoli delle canzoni dell’edizione del Festival numero 75.