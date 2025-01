Inter-news.it - Frattesi e il cambiamento totale da una stagione all’altra

C’è un dato in cui Davideevidenzia undalla sua primaall’Inter. Un dato che riguarda i suoi gol.NETTO – Davideè un argomento di conversazione costante nel mondo Inter, anche da prima delle sue paturnie di mercato. Si è parlato molto anche della sua crescita tecnica, del suo sviluppo sul campo dalla prima alla secondain maglia Inter. E proprio in quest’ottica va sottolineato undel giocatore al secondo anno.IMPATTO DA SUBENTRATO –infatti nella sua primain nerazzurro si era specializzato nei gol da subentrato. Diventando un fattore unico negli ultimi minuti. Dei suoi sei gol in A infatti solo due erano arrivati in presenze dal primo minuto. E uno afinita, cioè a scudetto già vinto, col Frosinone.