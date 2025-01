DeepSeek-R1 sfida Trump Inizia la guerra dell’AI

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 28 gennaio 2025 –non è un nome che tutti conoscevano fino a poche settimane fa, ma ora è sulla bocca di tutti. Questa startup cinese, con il lancio del suo modello di Intelligenza Artificiale generativa-R1, ha messo in discussione il dominio della Silicon Valley nel settore tecnologico. La piattaforma, open-source e gratuita e che è di fatto la copia di ChatGPT, si distingue per la capacità di competere con giganti come OpenAI e Google, ma con una filosofia completamente diversa: rendere l’AI accessibile a tutti, abbattendo i costi e le barriere d’ingresso (o almeno, così si pubblicizza).e lo choc dei mercatiIl suo impatto sul mercato è stato immediato e dirompente: le azioni delle aziende tecnologiche americane hanno registrato un drastico crollo.