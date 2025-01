Romadailynews.it - Casa: Mattia (Pd), Regione Lazio attui norma per donne vittime violenza

La giunta dellalaapprovata nella scorsa legislatura che prevede l’assegnazione di alloggi Ater alledie ai loro figli in condizione di particolare disagio economico”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del, Eleonoradel Partito democratico. “In particolare e’ fondamentare adottare con urgenza una deliberazione di giunta regionale – prosegue– recante il regolamento attuativo che dia piena esecuzione allaintrodotta con la delibera n. 204 del 2020 e che individui criteri chiari, trasparenti e uniformi per individuare e assegnare gli alloggi alledie ai loro figli.L’altro passaggio fondamentale e’ coinvolgere le Ater, gli enti locali e gli enti del terzo settore operanti nella tutela delledi, al fine di contribuire a una corretta attuazione del provvedimento e a un’efficace integrazione della rete regionale di protezione; oltre a monitorare costantemente l’attuazione del provvedimento, aggiornando periodicamente il Consiglio regionale sullo stato di avanzamento delle misure adottate.