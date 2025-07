Stop al cemento protesta a Cernusco | No alle palazzine ai confini col parco

La battaglia di Bene Comune Cernusco per difendere il territorio dal cemento si intensifica: quasi 800 firme raccolte in pochi giorni a sostegno della protesta contro le nove palazzine previste in via Cevedale, l'ultimo spazio verde ai confini con il parco Est delle Cave. La mobilitazione cresce e la voce dei cittadini si fa sentire forte e chiara. È un appello che non può essere ignorato: insieme, possiamo fermare questa minaccia al nostro paesaggio.

Dopo il blitz sui campi e le osservazioni scatta la raccolta firme online. Quasi 800 in pochi giorni a sostegno della battaglia di Bene Comune Cernusco, il Comitato di cittadini che difende il territorio dal cemento e che si batte contro le 9 palazzine in arrivo in via Cevedale, "l’ultimo terreno rimasto a Cernusco al confine con il parco Est delle Cave", dice la coordinatrice Jasmine La Morgia. È lei che ha guidato l’incontro con i residenti di metà giugno e il gruppo ora prova a raccogliere consenso per dare più peso alla protesta: "Solo se saremo tanti potremo ottenere qualche risultato", spiegano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop al cemento, protesta a Cernusco: "No alle palazzine ai confini col parco"

