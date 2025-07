Escursioni al ritmo di jazz e melodie folk

Immergiti in un’esperienza unica tra melodie jazz e folk, esplorando l’Appennino e il suggestivo borgo di Grizzana Morandi. Dal 8 al 19 luglio, Spaesaggi Festival trasforma il paesaggio in un palcoscenico culturale, offrendo concerti gratuiti, workshop e incontri coinvolgenti. Un’occasione per scoprire musica, tradizioni e comunità, rendendo ogni serata un viaggio tra suoni autentici e natura incontaminata. Il Festival è parte del progetto ’Da…

Musica con artisti da tutto il mondo, escursioni, workshop e masterclass: dall’8 al 19 luglio torna, con la terza edizione, Spaesaggi Festival, la rassegna che trasforma l’ Appennino e Grizzana Morandi in un centro culturale diffuso. Sei serate a ingresso gratuito e senza prenotazione, con una sezione di didattica musicale, incontri con la comunità ed eventi itineranti tra Campolo e la Rocchetta Mattei. Il Festival è parte del progetto ’Da Campolo l’arte fa scuola’, finanziato dal Pnrr (Linea A, Bando Borghi) grazie ai fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU. "Un progetto selezionato tra 31 proposte dalla Regione Emilia-Romagna per la qualità dell’intervento, che ha l’obiettivo ambizioso di valorizzare i borghi della zona, ripopolando il territorio e dimostrando la possibilità di uno sviluppo per l’appennino", spiega Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursioni al ritmo di jazz e melodie folk

