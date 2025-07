Tutti pazzi per il primo Hackathon di robotica Iscrizioni agli sgoccioli per la kermesse tech

Un’occasione unica per appassionati e professionisti di immergersi nel mondo della robotica, sfidarsi e creare innovazione in un’atmosfera stimolante e collaborativa. Con le iscrizioni quasi chiuse, si prospetta un evento imperdibile che promette di segnare una svolta nel panorama tech locale. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa rivoluzione: il futuro della tecnologia ti aspetta a San Marino il 9 luglio!

Per San Marino sta per arrivare un momento speciale nel campo dell' innovazione tecnologica. Il 9 luglio nella Sala Polivalente di Serravalle, si terrà l' Hackathon di Robotica, organizzato per la prima volta nel territorio sammarinese. Un evento che ha già registrato un successo straordinario con le iscrizioni quasi al completo. L'iniziativa, organizzata da Botika, Artu Onlus e Fattor Comune con il supporto di San Marino Innovation, rappresenta un'importante tappa del movimento di crescita tecnologica avviato nella Repubblica. L'evento, completamente gratuito, è dedicato a studenti dai 12 ai 18 anni, insegnanti e appassionati di tecnologia, con l'obiettivo di sviluppare competenze Stem e stimolare l'innovazione tra le nuove generazioni.

