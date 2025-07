al via arti vive festival cinque giorni di spettacoli con venti artisti sul palco

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della creatività con Arti Vive Festival 2025! Cinque giorni di spettacoli, venti artisti di talento e due location suggestive nel cuore di Soliera e Modena. Un’edizione ricca di sorprese, quasi interamente gratuita, che promette di essere la più coinvolgente di sempre. Tra gli headliner, nomi di grande rilievo che renderanno questa manifestazione indimenticabile. Non perdere l’occasione di essere parte di questo straordinario evento culturale!

Cinque giorni di spettacolo in due diverse location, un cartellone di venti artisti e un programma quasi interamente gratuito: l’edizione 2025 di Arti Vive Festival – la diciottesima – ambisce ad essere una delle più ricche e partecipate di sempre. La kermesse artistica si terrà dal 3 al 6 luglio nel centro storico di Soliera e il 12 luglio a Modena, presso i Giardini Ducali. Tra i nomi più importanti spiccano gli headliner del festival, gli inglesi Black Country, New Road, che con le loro sperimentazioni folk e indie-rock stanno contribuendo a forgiare il sound contemporaneo “Made in UK”. Il loro live, in programma il 6 luglio a Soliera, è l’unico ad ingresso a pagamento: le prevendite sono attive su artivivefestival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it