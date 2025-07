Ricerca di dispersi anche con i centauri

Nel cuore delle montagne della Valsassina, una rivoluzione nel soccorso si sta affermando: grazie alla collaborazione tra il Soccorso alpino e i centauri della Federazione motociclistica italiana, le ricerche di dispersi si avvalgono ora di un supporto rapido ed efficace. Dopo tre anni di sperimentazione, questa sinergia si è consolidata a livello regionale, aprendo nuove strade per intervenire tempestivamente in ambienti impervi, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti.

I volontari del Soccorso alpino della Valsassina fanno da apripista per nuove modalità di intervento in montagna. Dopo tre anni di sperimentazione, è stato formalizzato a livello regionale il protocollo di collaborazione tra i tecnici del Soccorso alpino lombardo e i centauri della Federazione motociclistica italiana. Prevede, come già succede appunto in Valsassina, l'impiego di motociclisti tesserati e formati nelle operazioni di ricerca di dispersi e nel trasporto di soccorritori e materiale di soccorso. La firma è stata apposta nella sede del Coni di Milano alla presenza del presidente del Soccorso alpino lombardo Marco Astori (nella foto), il capostazione della Valsassina Alessandro Spada, che ha ideato l'accordo, il caposquadra di Premana Carlo Bellati, Ivan Bidorini, presidente regionale della Fmi, e Daniele Gilardi, presidente del Moto Club Valsassina.

