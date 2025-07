echi tutto il cartellone estivo tra classico danza rock e jazz

L’estate all’Anfiteatro Romano si anima con un cartellone straordinario, un mix di classico, danza, rock e jazz pronto a incantare ogni pubblico. Un’occasione unica per riscoprire questo storico sito sotto una luce nuova, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza culturale senza precedenti. Tra i protagonisti, il festival ‘Spilla’ con tre imperdibili concerti alle 21, a partire da Joan Thiele, promettono serate indimenticabili da vivere fino all’ultimo sorriso.

C’è davvero di tutto nel ricco cartellone estivo dell’ Anfiteatro Romano, quasi che l’idea sia stata quella di attirare nello storico sito i pubblici più diversi, per restituire finalmente all’intera cittadinanza un luogo ‘identitario’ come pochissimi altri. Per alcuni è la prima volta. Vedi il festival ‘Spilla’, abituato fin dagli esordi a scegliere location inedite per i suoi eventi. Tre i concerti previsti, tutti alle ore 21: Joan Thiele (giovedì 10), Tony Ann (venerdì 11) ed Emma Nolde (lunedì 21). Per Giancarlo Di Napoli, presidente e direttore artistico di Ancona Jazz, non è invece una novità portare la musica tra i colli Guasco e dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it