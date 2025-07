Il futuro dei lilla | Sarà una squadra affamata

Il prossimo campionato si preannuncia come un’avventura entusiasmante per i lilla, determinati a scrivere una nuova pagina di successo. Con Carlo Rolla al timone, la società ha le idee chiare: puntare in alto e raggiungere traguardi ambiziosi. La strada verso la vetta è tracciata, e il futuro dei lilla promette emozioni forti. Il prossimo passo sarà plasmare una squadra compatta e vincente, pronta a conquistare ogni campo con passione e determinazione.

Un messaggio chiaro e ambizioso arriva dal nuovo direttore sportivo del Legnano, Carlo Rolla, volto seminuovo della dirigenza lilla, che ha tracciato le linee guida per il prossimo campionato e ha subito fatto capire che l'obiettivo è uno solo: alzare l'asticella e costruire una squadra in grado di competere ai vertici. "Vogliamo volare alto – ha dichiarato il ds – e lavoreremo su tutti i reparti per costruire un gruppo competitivo. Il prossimo sarà un campionato ancora più duro, più selettivo, e proprio per questo serve una rosa forte, equilibrata, con spirito di sacrificio e mentalità vincente.

