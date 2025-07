I 90 anni del maestro Enrico Intra | Sogno di esplorare il silenzio Intanto mi godo il jazz e i giovani

Festeggia i suoi 90 anni con la stessa passione di sempre, immergendosi nel silenzio del jazz e lasciando che i giovani siano la sua ispirazione quotidiana. Enrico Intra, maestro e leggenda milanese, si prepara a celebrare questa tappa speciale continuando a suonare, condividendo emozioni e sognando ancora. Buona giornata… e buon caldo!

"Buona giornata. e buon caldo", dice Enrico Intra alla vigilia di quei novant’anni che compie giovedì. Abituato a festeggiare i compleanni col solleone, il pianista-compositore milanese si prepara a salire un ulteriore gradino della veneranda etĂ nel modo che gli è piĂą congeniale: suonando. Archiviati gl’incontri di domenica scorsa con la vocalist Joyce Elaine Yuille e con il trio formato da Roger Rota, Toni Arco e Marco Vaggi, infatti, Intra torna dopodomani sul palco di Lago d’Iseo Jazz per festeggiarsi sotto la luna del Lido di Sassabanek. Maestro, una settimana fa al Castello Sforzesco di Milano ora al Lago D’Iseo che impressione le lasciano tutte queste celebrazioni? "Penso che portino un po’ sfiga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 90 anni del maestro Enrico Intra: "Sogno di esplorare il silenzio . Intanto mi godo il jazz e i giovani"

In questa notizia si parla di: intra - anni - enrico - jazz

Lago d’Iseo Jazz 2025: il festival celebra i 90 anni di Enrico Intra con una settimana di grande musica - Il Lago d’Iseo Jazz 2025 si prepara a celebrare un traguardo speciale: i 90 anni di Enrico Intra, una leggenda del jazz europeo.

CI SIAMO! INIZIA IL LAGO D’ISEO JAZZ 2025! La XXXIII edizione del festival è ufficialmente al via, e quest’anno è ancora più speciale: un omaggio ai novant’anni di Enrico Intra, leggenda del jazz italiano! Si parte domenica 15 giugno al Castello Vai su Facebook

I 90 anni del maestro Enrico Intra: Sogno di esplorare il silenzio . Intanto mi godo il jazz e i giovani; Enrico Intra in duo con Joyce Yuille in quintetto domenica a Iseo per Festival Lago d’Iseo Jazz; Lago d’Iseo Jazz omaggio a Enrico Intra.

Enrico Intra: “I miei 90 anni in jazz con lo sguardo al futuro” - Protagonista di lungo corso della vita milanese inaugura la rassegna al Castello e qui si racconta a tutto tondo: dagli anni al Derby ai nuovi ... Segnala milano.repubblica.it

Dopo 35 anni, Enrico Intra lascia la guida dei Civici corsi Jazz - Il compositore, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra, che lo scorso 3 luglio ha compiuto 87 ... Riporta ansa.it