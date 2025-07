Il film che nasce da un errore ’L’oro del Reno’ di Pullega in anteprima stasera al Rialto

Stasera al Rialto, in anteprima, arriva un film nato da un curioso errore: un gruppo di appassionati wagneriani giapponesi, vestiti da vichinghi, si immerge nelle acque del Reno… emiliano. Un viaggio che inizia con una confusione geografica e si trasforma in un'avventura sorprendente, svelando mondi inaspettati. Come racconta Lorenzo Pullega, "questo errore diventa il pretesto per scoprire qualcosa di più grande".

È un film che inizia da un errore: un gruppo di appassionati wagneriani arriva dal Giappone sulle sponde del Reno. emiliano. Vestiti da vichinghi, convinti di trovarsi sul Reno tedesco celebrato da Wagner, scoprono solo dopo che non è quello giusto. Ed è da lì che comincia il racconto: "Ci sembrava il pretesto perfetto: un fiume forse dove si arriva solo per sbaglio, ma che, una volta scoperto, ti apre un mondo inatteso", spiega Lorenzo Pullega, regista bolognese al suo primo lungometraggio, L’oro del Reno, in anteprima stasera alle 21.15 al Cinema Rialto (già sold out), e poi nelle sale dal 3 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il film che nasce da un... errore ’L’oro del Reno’ di Pullega in anteprima stasera al Rialto

In questa notizia si parla di: reno - film - errore - pullega

Il film che nasce da un... errore ’L’oro del Reno’ di Pullega in anteprima stasera al Rialto; L'oro del Reno (2025) di Lorenzo Pullega - Recensione; IFFR 2025 – L’oro del Reno. Intervista a Lorenzo Pullega.

Il film che nasce da un... errore ’L’oro del Reno’ di Pullega in anteprima stasera al Rialto - Vestiti da vichinghi, ma sul fiume sbagliato "Queste acque sono parte della mia vita. Secondo ilrestodelcarlino.it

IFFR 2025 - L'oro del Reno. Intervista a Lorenzo Pullega - L’International Film Festival di Rotterdam 2025 si avvia verso la conclusione mentre L’oro del Reno di Lorenzo Pullega viene presentato in concorso nella sezione Big Screen Competition. Secondo sentieriselvaggi.it