Concluso il concorso letterario Premiati tutti i partecipanti

Piazza Italia a Zelo si è trasformata, venerdì scorso, in un palcoscenico di emozioni, voci e storie in occasione della serata conclusiva del terzo concorso letterario “Il Potere del Sorriso”, promosso dall’assessorato alla Cultura e all’Istruzione, in collaborazione con l’istituto comprensivo e la redazione del periodico comunale Vivi Zelo. Al concorso hanno partecipato 25 studenti della scuola secondaria di primo grado: per ciascuno sono stati preparati un attestato di merito e una penna personalizzata, simbolo tangibile dell’impegno intrapreso grazie a questo progetto. Nella serata c’è stato spazio anche per il canto, con il “Concerto del Cuore”, diretto dalla cantautrice e autrice Maria Francesca Polli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concluso il concorso letterario. Premiati tutti i partecipanti

