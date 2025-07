Vetrine sempre accese Nelle vie del centro shopping libri e tango

L’estate prende vita nel cuore di Monza con “L’estate brilla ogni giovedì”: negozi aperti fino a sera, vetrine illuminate e un’atmosfera vibrante tra musica, libri e tango. Un’occasione imperdibile per vivere le serate estive in modo unico, tra shopping serale e eventi coinvolgenti. Dopodomani, il ritmo si fa ancora più intenso con un DJ set in Largo Mazzini, vicino alla Rinascente. Non perdere l’appuntamento!

Giovedì negozi aperti anche dopo le 19.30. Si chiama “L’estate brilla ogni giovedì“ l’iniziativa che promuove lo shopping serale nel cuore di Monza, da giovedì 3, per tutto luglio, e poi nei giovedì di settembre 4, 11, 18 e 25. Non solo shopping per le serate estive, ma anche eventi di musica e dj set. Il programma completo comparirà nelle prossime ore sul sito turismo.monza.it. Dopodomani dj set in largo Mazzini, vicino alla Rinascente (dalle 19 alle 23). La festa continua tra piazza Carrobiolo e piazza San Pietro Martire, a cura di Amerigo e Midali che insieme alla scuola di danza latino americana “Bailaconmigo“ propone un’esibizione di salsa e bachata a cura dei maestri della scuola che faranno ballare tutti gli appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vetrine sempre accese . Nelle vie del centro shopping, libri e tango

In questa notizia si parla di: shopping - vetrine - accese - centro

Shopping night Cesena: vetrine illuminate, banchetti e cinema - Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Cesena! La città si anima ogni venerdì di luglio con la Shopping Night, un evento che accende le vetrine illuminate, banchetti colorati e proiezioni cinematografiche sotto le stelle.

Torna lo shopping sotto le stelle a Tolentino! Mercoledì 2 luglio Musica, food, shopping e tanto divertimento per tutta la famiglia! In Piazza della Libertà: Gian Marco Angeletti DJ & Lele Giuli Voice In giro per il centro: Mabò Band con il loro spettacolo itinerant Vai su Facebook

Vetrine sempre accese . Nelle vie del centro shopping, libri e tango; A Lecco torna lo Shopping di sera: le 5 date con i negozi aperti; Centro acceso, turisti coinvolti. La Shopping Night si fa in tre: negozi, eventi e hotel in prima linea.

Centro acceso, turisti coinvolti. La Shopping Night si fa in tre: negozi, eventi e hotel in prima linea - Da domani e per tutti i mercoledì d’estate fino al 27 agosto, il centro storico diventerà un vero e proprio palco ... Scrive msn.com

Shopping night. Il centro si accende dopo il calar del sole - MSN - Il centro si accende dopo il calar del sole. Scrive msn.com