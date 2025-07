La Bce cambia strategia per difendere l’euro

La BCE cambia rotta per proteggere l’euro, sfidando le speranze di una tregua estiva. Dal forum di Sintra, arriva un messaggio chiaro: l’incertezza globale richiede vigilanza e mano ferma. Con previsioni di crescita stagnante e possibili tagli ai tassi in vista, l’Eurozona si prepara a un autunno decisivo. In questo scenario complesso, la risposta alle sfide economiche sarà più determinata che mai.

Chi sperava in una tregua monetaria estiva dovrà ricredersi. Dal forum di Sintra, in Portogallo, la Bce manda un messaggio netto: l’incertezza globale impone vigilanza e prontezza d’azione. Il vicepresidente Luis de Guindos prevede un secondo trimestre "quasi piatto" per il Pil dell’Eurozona, ma i tagli dei tassi — dopo quello di giugno — potrebbero riprendere a settembre. Intanto la Fed resta paralizzata dai dazi imposti da Trump, che riaccendono l’ inflazione e mettono pressione sul dollaro. La presidente dell’Eurotower Christine Lagarde coglie il momento come opportunità per l’euro, che potrebbe rafforzare il proprio ruolo come valuta di riserva globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Bce cambia strategia per difendere l’euro

In questa notizia si parla di: euro - cambia - strategia - difendere

Statali, aumenti fino a 480 euro al mese: come cambia la busta paga e per chi, il piano del Governo - Il governo annuncia un piano da 190 milioni di euro per aumentare i salari accessori dei dipendenti ministeriali, riducendo le disuguaglianze tra diverse amministrazioni.

"Dobbiamo difendere tutti i luoghi che fanno cultura. In altri paesi d’Europa, quando chiude un teatro o un centro culturale, la gente si mobilita. Qui, invece, no. Ma non è colpa della gente: è che bisogna fare un lavoro di rianimazione, non solo animazione. È q Vai su Facebook

Translate postA #Bruxelles per il primo summit del PPE dopo il congresso di Valencia. Dalla crisi in Medio Oriente alla guerra in Ucraina, lavoriamo insieme per rafforzare il ruolo dell’Europa in politica estera, anche nel quadro transatlantico. Strategia comune Vai su X

La Bce cambia strategia per difendere l’euro; La strategia industriale di Rheinmetall è un esempio o un pericolo per l'Europa?; Dazi, la strategia in tre step dell’Unione Europea per rispondere alla tariffe di Donald Trump.

La Bce cambia strategia per difendere l’euro - Chi sperava in una tregua monetaria estiva dovrà ricredersi. Da msn.com

Euro digitale: la moneta del futuro che trasformerà il sistema bancario europeo - La maggior parte delle transazioni digitali che avvengono oggi in Europa si appoggiano a circuiti, piattaforme ed infrastrutture di proprietà non europea ... repubblica.it scrive