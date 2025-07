Da Ricci a Di Battista e Wressing Piazzale Azzolino casa del jazz

Il jazz abita a Piazzale Azzolino da 21 anni, con un festival di altissimo livello che resta a ingresso gratuito. Nato da un’idea di Stefano De Minicis, Jazz e non solo jazz celebra oggi la 21esima edizione con l’associazione Gabriele D’Annunzio, con l’aiuto dei commercianti del piazzale, col supporto dell’amministrazione comunale, come sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro: "Seguo da primo cittadino il festival ormai da 11 anni, oggi devo esprimere la riconoscenza per la passione e l’impegno nel dare alla cittĂ qualitĂ e movimento insieme a noi". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che si tratta di una rassegna che non solo produce cultura che genera anche comunitĂ e voglia di stare insieme: "Quando un evento si fa col giusto metodo poi dĂ i suoi risultati nel temp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Ricci a Di Battista e Wressing. Piazzale Azzolino casa del jazz

A ritmo di Matt Bianco, stasera in piazzale Azzolino a Fermo si chiude la rassegna jazz - Corriere Adriatico - Saranno i Matt Bianco a chiudere, questa sera, la rassegna Jazz e non solo Jazz in piazzale Azzolino a Fermo. Scrive corriereadriatico.it