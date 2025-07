Springsteen a San Siro Nato per correre all’attacco di Trump

Springsteen a San Siro, un ritorno epico dopo un anno di attese e rinvii, simbolo di resistenza e rinascita. La potente E-Street Band ha schierato la sua energia per invocare il potere della musica in tempi difficili, facendoci sentire piĂą vivi che mai. Con ogni nota, Springsteen ribadisce il suo ruolo di voce coraggiosa contro le ingiustizie e le sfide del nostro tempo, e questa sera, piĂą che mai, la musica si fa arma di speranza e cambiamento.

"La potente E-Street Band è qui stasera per invocare il potere virtuoso dell'arte, della musica, del rock'n'roll in tempi pericolosi" aveva detto Bruce Springsteen in quel di Manchester aprendo a fine maggio la parentesi europea del tour che chiude proprio in Italia, recuperando le due date a San Siro naufragate un anno fa per problemi alla gola. E pure ieri l'invincibile armata non ha deviato dalla linea tenuta in questi venti concerti di qua dall'Atlantico partendo a chitarre sguainate dopo l'irrinunciabile "Ciao San Siro siete pronti?" (ripetuto quattro volte) "Andiamo!" con No surrender e My love will not let you down per poi affondare il colpo sull'amministrazione "traditrice" di Washington.