Seppellì neonati in casa Perizia psichiatrica per la giovane mamma

Una tragedia scuote Parma: Chiara Petrolini, giovane madre di 21 anni, ha sepolto i suoi due neonati in casa. La domanda che rimane irrisolta è il motivo profondo di questo gesto estremo. Durante l’udienza, il difensore ha richiesto una perizia psichiatrica, puntando a chiarire le ragioni che hanno portato la ragazza a compiere un atto così devastante. La verità potrebbe emergere solo attraverso questa delicata analisi.

Alla fine di tutta questa storia a rimanere inevaso è il dilemma principale: perché Chiara Petrolini ha partorito e sepolto i suo due bambini? La domanda è stata posta ieri in udienza davanti alla corte d’assise di Parma proprio dall’avvocato difensore della ragazza parmigiana di 21 anni, Nicola Tria. La strategia è chiara: il legale ha chiesto subito, come previsto, la perizia psichiatrica per la sua assistita. E i giudici, dopo una breve camera di consiglio, hanno condiviso la necessità, accogliendo la richiesta. L’incarico per l’accertamento sarà conferito dopo l’estate, il 15 settembre, dunque processo aggiornato a quella data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net