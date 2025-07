Gatteo Mare capitale del folk Da stasera si balla con ‘Sanliscio’

Stasera Gatteo Mare si trasforma nella capitale del folk, con il festival più atteso dell’anno: il "Festival di Sanliscio". Alla suggestiva Arena Rubicone, alle 21.30 e con ingresso gratuito, si dà il via alla terza edizione di un evento unico al mondo dedicato alla musica da ballo romagnola. Un’occasione imperdibile per immergersi in ritmi coinvolgenti e celebri melodie tradizionali, che promettono di far ballare tutta la notte.

Come Sanremo ha il Festival della canzone italiana, Gatteo Mare ha il suo Festival del Liscio. Grande attesa all’Arena Rubicone dove questa sera e domani sera, sempre alle 21.30 e con ingresso gratuito, avrà luogo la terza edizione del "Festival di Sanliscio" l’unico festival internazionale dedicato interamente alla musica da ballo romagnola. In gara 13 artisti che interpreteranno 7 canzoni e 6 brani strumentali inediti: Marianna Lanteri, Patrizia Ceccarelli, Marco Tagliavini, Davide Salvi, Renzo Biondi, Federica Cocco, Vincenzo Serra, Claudio Zanardo, Matteo Bensi, Elena Cammarone, Diego Zamboni, Gabriele Zaccherini e Massimo Budriesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gatteo Mare capitale del folk. Da stasera si balla con ‘Sanliscio’

