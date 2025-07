In casa chili di droga finisce in cella

In una vicenda che scuote Vigevano e Genova, i carabinieri smantellano un importante traffico di droga: in casa del ricercato, tra frigorifero e mobili, trovati oltre 27 chili di sostanze illecite pronte a inondare le strade. La scoperta rivela un’organizzazione criminale ben strutturata, pronta a far affluire stupefacenti sul mercato. La lotta contro il traffico di droga prosegue senza sosta, perché la legalità deve trionfare su ogni forma di illegalità .

Nel frigorifero della sua abitazione di Vigevano custodiva, per mantenerne alta la qualità , 122 panetti di hashish per un peso complessivo di 22 chili, mentre tra i cuscini del divano e sotto al tavolo della cucina aveva quasi 5 chili di cocaina in tre panetti integri e la restante parte in buste termosigillate di peso variabile e già pronte per essere immesse sul mercato all’ingrosso. I carabinieri di Genova coi colleghi della Compagnia di Vigevano hanno arrestato un albanese di 29 anni, incensurato, residente a Vigevano con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in carcere a Pavia dove è recluso a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In casa chili di droga, finisce in cella

