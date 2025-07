Rischia di affogare per una buca Anziana salvata da due bagnanti

Un momento di paura trasformato in salvataggio grazie alla prontezza di due bagnanti a Porto Recanati. Mentre un’anziana donna di 81 anni rischiava di affogare in una buca nascosta nel mare, il loro intervento tempestivo ha evitato il peggio. La scena dimostra quanto siano fondamentali attenzione e solidarietà in spiaggia. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, ma grazie ai soccorritori e alla prontezza dei passanti, la sua vita è stata salvata.

Un’anziana stava facendo il bagno in mare a Porto Recanati, ma ha messo il piede su una buca e, senza piĂą l’appoggio sul fondo, ha iniziato ad annaspare nell’acqua. Per fortuna sono intervenuti due bagnanti, che si erano accorti di quanto stava succedendo e l’hanno soccorsa tempestivamente, tirandola fuori dall’acqua ed evitando il peggio. Alla fine è arrivato il personale del 118 che ha trasportato la donna – una portorecanatese di 81 anni – all’ ospedale di Civitanova. L’episodio è avvenuto ieri mattina, a Porto Recanati. Intorno alle 7.15, l’81enne si trovava sulla spiaggia dello stabilimento balneare Oasi, situato sul lungomare Marinai d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rischia di affogare per una buca. Anziana salvata da due bagnanti

