L’associazione Pangono odv apre una sede a Lugo

L’associazione Pangono ODV apre ufficialmente le sue porte a Lugo, portando con sé un impegno decennale nel cuore dell’Africa e del Bangladesh. Sabato 5 luglio alle 11 in corso Mazzini 26/D, questa nuova sede si trasformerà in un punto di riferimento per chi desidera fare la differenza. Un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra comunità locali e progetti internazionali, dando voce a chi ha più bisogno.

Il mondo dell'associazionismo lughese sta per arricchirsi di una nuova realtà. Sabato prossimo, 5 luglio, sarà inaugurata alle 11 in corso Mazzini 26D la nuova sede dell'associazione di volontariato Pangono odv, che da 25 anni opera fra l'Africa e il Bangladesh, a fianco delle comunità più vulnerabili. Sostiene l'impegno del missionario laico riminese Rudy Bernabini, che da quasi 30 anni si dedica totalmente ai bambini e alle famiglie che si trovano in condizioni di estremo disagio nelle regioni più povere del Bangladesh. Bernabini, eccezionalmente in Italia, sarà presente all'apertura per raccontare l'attività svolta in collaborazione con l'associazione che, nel tempo, ha permesso di realizzare una casa famiglia che accoglie 44 bambini e ragazzi, oltre a sei scuole nei villaggi rurali della zona di Khulna, frequentate da oltre 1.

