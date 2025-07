All’ex Fiera è a rischio il ’polo della moda’

Il futuro della moda a Reggio Emilia è improvvisamente in bilico. Il Gruppo Max Mara ha deciso di abbandonare il progetto del “polo della moda” nell’area della ex Fiera, citando un clima di divisione e strumentalizzazione che ostacola lo sviluppo strategico della città. Una scelta che lascia molti interrogativi sul destino di questa importante iniziativa e sulle ripercussioni per la comunità locale. La vicenda si fa sempre più intricata e sorprendente.

Inaspettato passo indietro del Gruppo Max Mara sul “ polo della moda ”, previsto nell’area della ex Fiera di Reggio Emilia. La decisione di non realizzarlo più è stata comunicata dal presidente Luigi Maramotti al sindaco di Reggio Marco Massari (foto) con una lettera, in cui si parla di un " clima di divisione e strumentalizzazione " tale da rendere impossibile la prosecuzione di un piano di sviluppo considerato strategico per la città (un Piano di attuazione di interesse pubblico immaginato fin da novembre 2023). Il punto di rottura è stato il consiglio comunale del 23 giugno, durante il quale il dibattito si è concentrato non sui meriti urbanistici ed economici del progetto, ma sulle relazioni industriali interne al Gruppo MaxMara, dopo le proteste delle lavoratrici della Manifattrura San Maurizio sulle condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’ex Fiera è a rischio il ’polo della moda’

