L’antimafia con Dolci e Dalla Chiesa

Questa sera a Lecco prende il via il Progetto Legalità 2025, un’occasione unica per approfondire la lotta alla criminalità organizzata attraverso incontri con figure di spicco come Nando Dalla Chiesa e Alessandra Dolci. Un percorso che unisce educazione, cultura e testimonianze sul campo, perché conoscere è il primo passo per costruire una società più giusta e sicura. La strada verso la legalità inizia qui.

A scuola di legalità. In cattedra il professore di criminalità organizzata e il procuratore antimafia. Questa sera a Lecco si apre il Progetto Legalità 2025, " Antimafia in Lombardia, ieri, oggi e domani". A inaugurarlo sono Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore e docente di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano, e Alessandra Dolci (nella foto), procuratore di Milano con delega al coordinamento della Dda, la Direzione distrettuale antimafia. A proporre l'incontro, in programma alle 21 nella sala provinciale don Giovanni Ticozzi di Lecco, sono i volontari dell'associazione culturale Bang con le toghe dell'Associazione nazionale magistrati e, per la prima volta, dell'Anm della sottosezione di Lecco, con il patrocinio degli avvocati dell'Ordine provinciale di Lecco.

