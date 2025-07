Tracciabilità dei rifiuti Due corsi a supporto di chi si iscrive al Rentri

Se sei un ente o un'impresa produttrice di rifiuti, conoscere le procedure di tracciabilità è fondamentale per rispettare la normativa e garantire una gestione corretta dei materiali. Per supportarti in questa fase cruciale, la Camera di commercio di Sondrio, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza due webinar gratuiti riservati a chi si iscrive al Rentri entro il 14 agosto. Scopri come semplificare il percorso e assicurarti una conformità senza stress.

Due webinar gratuiti riservati a chi, entro il 14 agosto, deve iscriversi al Rentri, il Registro elettronico nazionale della tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, con più di 10 dipendenti. Per supportarli nella fase di registrazione alla piattaforma, la Camera di commercio di Sondrio promuove due webinar organizzati in collaborazione con Unioncamere Lombardia e tenuti da Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale. Il primo, il 3 luglio dalle 9 alle 13, è dedicato ai produttori di rifiuti, tenuti all'iscrizione al Rentri prevista dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), tra il 15 giugno e il 14 agosto.

