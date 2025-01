Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Gratteri a La7: “C’è stata un’omissione di Nordio”. E agli adulatori del governo: “Abbiate un po’ di dignità e decoro, siate liberi”

“Il caso? C’èdel ministro della Giustizia italiana. La Corte penale internazionale parla direttamente col ministero della Giustizia e non col magistrato. Il ministro dell’Interno c’entra poco e comunque interviene dopo”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal procuratore di Napoli Nicolasulla vicenda di Osama Njeem, il generale libico fermato in Italia e poi scarcerato.Il magistrato si pronuncia anche sulla versione di Giorgia Meloni: “Ho visto al telegiornale l’intervista rilasciata dalla presidente del Consiglio. Nella prima parte ha ragione, perché questo signore libico ha girato per giorni in Europa, è stato fermato e controllato, ma nessuno lo ha bloccato. Poi il cerino è arrivato in Italia”.Alla domanda della conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede se è antifascista,risponde: “Certo che lo sono, ci mancherebbe.