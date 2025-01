Tvzap.it - Allerta meteo a Bologna, aerei dirottati e alberi caduti per il vento: “Raffiche a oltre 100km orari”

La regione Emilia-Romagna, e in particolare la provincia di Bologna, sono in allarme per le preoccupanti condizioni meteo delle ultime ore. La Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco, stanno lavorando a pieno ritmo per gestire le numerose segnalazioni mentre le istituzioni provvedono alle raccomandazioni per garantire la sicurezza dei cittadini in questo momento critico. Vento forte, fortissimo a Bologna. All'improvviso. ma che succede? #28gennaio— ?. ?. ? (@mcardux) January 28, 2025 Vento fortissimo in Emilia-Romagna, scatta l'allerta rossa a Bologna. Un vento molto forte sta provocando danni in Emilia-Romagna, specialmente a Bologna e nelle aree circostanti, dove sono stati adottati provvedimenti per tutelare la sicurezza dei cittadini.