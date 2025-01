Ilfoglio.it - Tra le toghe anti-Nordio anche il pm di Torino che violò la Costituzione

il pm diGianfranco Colace ha preso parte sabato scorso alla protesta indetta dall’Anm contro la riforma, abbandonando la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario quando ha preso la parola il rappresentante del governo e brandendo laa favor di telecamera. E pensare che proprio l’operato di Colace nel dicembre 2023 è stato duramente censurato dalla Corte costituzionale: per tre anni infatti il pm ha fatto intercettare un imprenditore con l’unico scopo di accedere alle comunicazioni private di un parlamentare, l’allora senatore Stefano Esposito, senza mai chiedere l’autorizzazione al Senato, come previsto dalla. Colace giunse persino a chiedere e a ottenere il rinvio a giudizio di Esposito. Per questa palese violazione della, Colace si ritrova oggi sotto procedimento disciplinare, mentre Esposito è stato prosciolto da ogni accusa, nel merito, dal tribunale di Roma a cui erano stati trasmessi gli atti.