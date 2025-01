Sport.quotidiano.net - Tennis La squadra di Marina trionfa a Ponsacco. Doppio, il circolo Junior campione regionale nei Master argento

Leggi su Sport.quotidiano.net

Titolo dinel campionato didi’ del circuito Tpra per ladeldidi Carrara. Nella finale del torneo del circuito, giocata sui campi del, i carraresi battono nell’ordine ilLe Torri Pistoia (2-0), ilColli Alti di Firenze (2-0) e nella finale lo Sporting Versilia di Massa (2-0), in un derby molto sentito. Vincendo illadellosi qualifica per la fase finale nazionale che si terrà, a luglio, a Portorose, in Slovenia. Questa la: Pablo Cecchi, Beppe Simonelli, Fabio Micheloni, Giorgio Bianchini, Emanuele Sirgiovanni, Alessandro Antoni, Riccardo Pianini, Alberto Bencini e Marco Santucci. "Nella veste di campioni di Italia in carica, eravamo fiduciosi di poter vincere il titolo– dice il capitano Pablo Cecchi – temevamo soprattutto i cugini dello Sporting Versilia ma in finale abbiamo schierato due formazioni diche hanno giocato veramente bene aggiudicandosi meritatamente il titolo.