Roma, passo da big nell'ultimo mese: l'Europa non è più un miraggio

La vittoria dellacontro l’Udinese rappresenta un punto di svolta nella stagione giallorossa. Non solo ha messo fine a un lungo digiuno di successi in trasferta, ma ha anche confermato il trend positivo della squadra di Claudio Ranieri in campionato, accendendo nuove speranze per una rincorsa europea. Nel piovoso pomeriggio del Bluenergy Stadium, laha trovato i tre punti lontano dall’Olimpico dopo nove mesi. Un successo che arriva nel momento giusto, ridando fiducia dopo la sconfitta in Europa League contro l’AZ Alkmaar e consolidando una serie positiva che vede laimbattuta da sei turni in campionato.Classifica in movimentoGrazie ai 14 punti raccolti nelle ultime sei giornate, laè salita a quota 30 punti, riducendo il distacco dalla zona Champions League.