Oasport.it - Pietro Arese rallentato da un infortunio: “Dopo 10 anni, ci sta. C’è una ricetta per migliorare ancora”

è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotto da Ferdinando Sav. Il mezzofondista azzurro classe 1999 ha iniziato il suo racconto da uno stop che, purtroppo, lo sta tenendo momentaneamente ai box: “Un problemino fortunatamente. Nulla di grave, diciamo un po’ di tendinopatia da sovraccarico al tendine d’Achille. Mi è venuta durante le vacanze di Natale senza aver fatto chissà che cosa. Semplicemente un po’ di allenamento che, a quanto pare, non ho smaltito benissimo. Penso di essere stato abbastanza lungimirante, perchè appena ho sentito un minimo di fastidio mi sono subito fermato e ho preso le dovute precauzioni. Ho cominciato a fare terapie ed esercizi di rinforzo. Peccato, perchè avevo in programma un tour negli Stati Uniti per due gare ma, a questo punto, le guarderò dalla tv.