Quifinanza.it - Pezzotto, identità rubate agli utenti in cambio di una partita “gratis”

Leggi su Quifinanza.it

Non soltanto il rischio di multe salate, nascosto dietro il “” è in agguato il pericolo del furto d’. A richiamare l’attenzione sul tema delle trappole sotto lo streaming illegale tramite le Iptv sono gli esperti di sicurezza informatica, che tornano ad avvertire glisu come l’utilizzo di dispositivi illeciti per guardare le partite e eventi sportiviabbia in realtà sempre un costo, spesso maggiore rispetto a un abbonamento.Il pericolo del furto d’L’allarme è lanciato dalla Cognizant, multinazionale statunitense di consulenza per piattaforme Ott ed emittenti titolari di diritti Tv sullo streaming illegale, in merito a una vicenda giudiziaria su due condannati che gestivano la compravendita di dispositivi Iptv nel Regno Unito. Si tratta di una delle operazioni di smantellamento di reti di pirateria sempre più diffuse nel mondo, contro la diffusione dei cosiddetti “pezzotti”.