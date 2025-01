Lanazione.it - Pensioni, i mini-aumenti. Con la rata di febbraio si recupera l’inflazione

Firenze, 27 gennaio 2025 - Il pagamento delledi2025 arriverà sabato 1 per chi ha scelto l’accredito su conti postali o per chi ritira direttamente presso gli sportelli delle Poste.e diversificazione delle date di accredito Per i pensionati che hanno optato per l’accredito su conti bancari, invece, la data è fissata a lunedì 3. Questa differenza è legata ai diversi meccanismi operativi: Poste Italiane accredita gli importi anche nei giorni lavorativi ridotti, come il sabato, mentre le banche seguono un calendario che esclude il weekend e i festivi. Leggi il canaleRivalutazione annuale degli assegnistici Il cedolino di2025 porterà con sé un piccolo aumento dovuto alla rivalutazione annuale degli assegnistici.