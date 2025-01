Thesocialpost.it - Naufragio di migranti a 50 miglia da Lampedusa: una mamma perde i suoi tre figli

Dramma nelle acque del Mediterraneo, dove unavvenuto in area Sar maltese, a circa cinquantada, ha provocato una tragedia indescrivibile. Una madre ha perso itre: uno è morto tra le braccia del medico di bordo che cercava di rianimarlo, un altro è stato recuperato senza vita, mentre il terzo risulta disperso.Leggi anche:al largo di: salvati sette, venti dispersiLa testimonianza del comandante Centore«È stato straziante», racconta Arturo Centore, comandante della Sea Punks I, la nave umanitaria che ha tratto in salvo diciassette superstiti. Tra questi, una donna incinta e un uomo che aveva ingerito molta acqua sono stati evacuati d’urgenza in elicottero e trasferiti a La Valletta per ricevere cure mediche.Centore ricostruisce quei terribili momenti: «Non ci aspettavamo di trovare quello che abbiamo visto.