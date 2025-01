Amica.it - L’influenza di Narciso Rodriguez sulla profumeria moderna

Quando si parla di, la mente si trova davanti a un immaginario che racconta di eleganza e raffinatezza senza tempo. Si pensa alla sua moda e alle creazioni innovative, così come ai capolavori olfattivi. Quei profumi che, con il passare del tempo, sono stati in grado di raccontare storie che ci hanno accompagnato per anni.ha saputo portare nel mondo del beauty la stessa visione che ha reso iconico il suo nome nel panorama della moda. Ma cosa rende i suoi profumi così intramontabili e amati da generazioni e generazioni?Un viaggio nelle origini diNato il 27 gennaio 1961 a Newark, nel New Jersey, da una famiglia di origini cubane,è cresciuto in una realtà ricca di influenze culturali.