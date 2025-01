Ilfattoquotidiano.it - “La mia casa si è bruciata per colpa di una friggitrice ad aria difettosa. Io e mia figlia neonata abbiamo perso tutto”: il racconto di una madre 23enne

La cucina in fiamme, poi tanta, tantissima paura, anche se, per fortuna, né lei né suaerano ain quel momento. E a causare l’incendio che ha distrutto la sua cucina sembra sia stato il malfunzionamento di unaad. Lo racconta, ancora scossa, Angel Carpenter,di 23 anni, che, durante una normalissima giornata di lavoro, ha ricevuto una chiamata dal suo vicino che le diceva che la suaera travolta dalle fiamme: “Ho pensato fosse uno scherzo, non me lo aspettavo, anche perché controllo sempre due volte chesia spento prima di uscire. È stato uno choc, ho pianto per dieci ore. Mi ha distrutto: hodavveroin quella“, confessa Angel al Daily Mail.Sfortunatamente, però, Carpenter non aveva stipulato una polizza assicurativa per la sua, quindi, al momento, sta vivendo da suae resterà da lei almeno fino a quando non riuscirà a ristrutturare l’abitazione.