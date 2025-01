Lanazione.it - In Curva contestato Commini. Il mister attacca: "Così non va"

Leggi su Lanazione.it

"Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento della squadra. Qualche giocatore non ha dato quello che poteva: bisogna che si guardino in faccia, perché prendono tanti soldi e li prendono tutti. E a chi è entrato dopo dico che se si vuole pretendere più spazio, c’è da dimostrare in queste partite di meritarlo". Spende parole dure contro i suoi calciatoriMarco Mariotti al termine della sfida contro il Sasso Marconi. Il tecnico biancazzurro è arrabbiato e non fa nulla per nasconderlo. "Complimenti al Sasso Marconi, che ha schierato cinque under. Dei nostri, batto le mani a Robi, Conson, Fantoni e Gariti. Dovevamo scendere in campo - afferma Mariotti - con la voglia di schiacciare l’avversario e invece non è andata. Se sarò ancora sulla panchina del Prato nella prossima stagione, magari ci sarà meno tecnica, ma la garra non mancherà.