Taremi fissato il prezzo non banale Poi Inter sul sostituto – CdS

L’Inter vuole cedere Mehdi Taremi per comprare in avanti un giocatore con delle caratteristiche totalmente diverse. Uno che salti l’uomo, crei superiorità e abbia inventiva. In merito all’iraniano, il prezzo che ne fa Viale della Liberazione, sottolinea il Corriere dello Sport, non è sicuramente di poco conto. L’OBIETTIVO – L’ Inter ha le idee chiare in avanti. Se a centrocampo Hakan Calhanoglu dovrebbe rimanere ( vedi le ultime ), allora il club cercherà appunto di investire nell’ultima zona di campo. Qui servirà prima un’uscita, ossia quella di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, atteso in Italia nei prossimi giorni dopo lo sblocco dello spazio aereo in Iran, è sul mercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it